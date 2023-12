Prende forma il nuovo viale Trieste Mereu: «Riapertura entro la fine dell’anno» 

Dopo i ritardi, gli annunci, le proteste e persino le galline, nei primo tratto del cantiere di viale Trieste sembra che la fine sia vicina. «Salvo imprevisti e rallentamenti dovuti a eventuali piogge, riapriremo il pezzo compreso tra piazza del Carmine e via Caprera entro l’anno», assicura l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. L’avanzamento lavori ora è evidente. «Il grosso è fatto: i doppi marciapiedi sono pronti, abbiamo rifatto i sottoservizi, che erano la parte più complessa, le nuove condotte idriche, gli allacci delle fognature e il sistema di irrigazione», spiega l’assessore. «Abbiamo anche già effettuato la prova del nuovo impianto di illuminazione, che dopo decenni di buio e scarsa sicurezza consentirà di riportare luce e decoro sulla strada e in tutta la zona», tiene a sottolineare.

«Capisco le proteste dei commercianti che hanno sofferto. Come sempre rinnovo l’invito alla pazienza, ricordando che al termine dei lavori tutti beneficeremo degli interventi effettuati. Anche i titolari delle attività commerciali e i residenti che si ritroveranno con immobili il cui valore aumenterà». Resta il secondo lotto: «Una volta riaperto il primo tratto si continuerà con le opere nell’ultimo tratto. Si farà tutto il possibile per poter restituire tutta la strada alla cittadinanza nel minor tempo possibile e per ridurre i disagi».

