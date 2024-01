Prende forma il nuovo mercato 

L’appalto per i nuovi banchi frigorifero è recente, i termini scadranno a febbraio: per questo gli operatori del mercato civico di San Benedetto cominciano a dubitare che i lavori al nuovo mercato provvisorio in piazza Nazzari, che ospiterà operatori e clienti per tutta la durata della ristrutturazione in via Cocco Ortu, possa essere aperto a marzo, come previsto. Dal Comune, invece, arriva ottimismo: la procedura sarà completata in tempo. Intanto, nel cantiere di Sant’Alenixedda i lavori proseguono per il mercato sostitutivo: fino a tutto il 2026 San Benedetto sarà un cantiere e i fondi del Pnrr hanno quella scadenza.

I pro e i contro

Roba da mettere l’ansia, considerato quanto c’è da fare in via Cocco Ortu e che tutti i circa 180 operatori sono ancora lì, peraltro divisi: particolarmente sui cantieri. È scetticoStefano Mameli del box-enoteca, che fa parte del direttivo provinciale di Confesercenti: «Non ci sono le condizioni per resistere, le nostre concessioni sono scadute e in proroga. Però molti boxisti non sono convinti né della soluzione provvisoria di Sant’Alenixedda né di quella della ristrutturazione di San Benedetto». Ma gli scontenti «sono la minoranza», è la versione di Massimo Ruggiu, boxista del pesce e presidente del Comitato del mercato di San Benedetto: «Ci si chiede un sacrificio che è anche un investimento, quindi andiamo volentieri in via Sant’Alenixedda». Precisamente, a fianco a Villa Muscas, vicino al Conservatorio di musica. Prima la penitenza e poi il premio, insomma, è la visione del Comitato. Di certo, nota il dirigente comunale Daniele Olla, che coordina la complessa partita, «nel mercato provvisorio di Sant’Alenixedda i box sono più grandi: più profondi di qualche decina di centimetri, e non guasta». Ruggiu conferma: «Vero, alcuni spazi sono più vasti rispetto a quelli attuali, ad esempio il mio che guadagna circa mezzo metro su un lato, e altri no. Ma se tagliano parcheggi, la battaglia delle vendite di merce è già persa».

Un trasloco-blitz

I box sono quasi pronti, gli operatori pure, le attrezzature arriveranno presto (assicura il Municipio) «e il trasloco sarà iniziato a concluso nel giro di un weekend: non assisteremo alle continue carovane da via Cocco Ortu a via Sant’Alenixedda, per giorno», s’impegna il dirigente Olla. Manca però una cosa: la clientela, che si spera di non spostare perché già nella sede storica è piuttosto scarsa (lo sostengono gli operatori) e si spera di incrementarla. E qui si entra nel tema spinoso degli orari di apertura, che divide i boxisti più di ogni altra questione: «Non è immaginabile», sospira il loro presidente Ruggiu, «che in un’epoca in cui entrambi i coniugi lavorano, il mercato civico chiuda i battenti alle 14 e chi s’è visto s’è visto. Dobbiamo accogliere la clientela anche nel pomeriggio, verrebbe al mercato perché trova la merce freschissima e di qualità che altrove non c’è. Siamo proprio noi, con la chiusura alle 14, che costringiamo i cagliaritani ad andare alla grande distribuzione», aggiunge Ruggiu, «che con il dovuto rispetto non offre ciò che a San Benedetto si trova ogni giorno: che sia in via Cocco Ortu o in via Sant’Alenixedda».

Le difficoltà tecniche

Dunque, la transumanza nel mercato provvisorio è prevista per marzo, malgrado qualche problema (più di qualcuno) non manchi: si deve mettere mano a quattromila metri quadrati in via Cocco Ortu, dei quali 2.500 sono box, e rifare impianti elettrici per un totale di 800-1.000 chilowatt. Però ci sono già i fondi per gli arredi, che come i banchi frigo saranno già a Sant’Alenixedda quando si farà il trasloco: sono nuovi. Come i tantissimi clienti che si spera di attirare già durante i cantieri, e anche al ritorno in via Cocco Ortu. «Vengono tanti turisti», sospira Ruggiu, «che però non acquistano: a volte ci sembra di essere un museo».

