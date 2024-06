Prende forma il nuovo corso Umberto 

L’immaginaria barra di avanzamento segna 80 per cento. Almeno per quanto riguarda i lavori di completamento di corso Umberto affidati in un secondo momento. Perché sul progetto originario l’impresa Sarda Lavori di Tortolì ha raggiunto il 99 per cento. Al netto delle percentuali stimate dai direttori tecnici del cantiere, l’opera - tra le più attese - è in dirittura d’arrivo. I posatori sono impegnati con l’applicazione delle lastre di granito sardo, scelta architettonica che sostituisce il tappetino d’asfalto. Al computo finale saranno 1.500 i metri quadri freschi di pavimentazione. Entro giugno, condizioni meteo permettendo, l’impresa che ha avviato l’intervento lo scorso gennaio farà calare il sipario sul cantiere che restituirà alla comunità il salotto buono con una vesta nuova ed elegante. Giusto in tempo per l’attesa invasione dei vacanzieri e la concomitante inaugurazione della Ztl che, da quest’anno, sarà chiusa dai dissuasori a scomparsa. È la novità dell’estate in arrivo. Un sistema di controllo automatizzato che sostituirà le tradizionali transenne utilizzate al principio del Corso, tra le vie Mameli e Vittorio Emanuele, nelle serate estive dall’istituzione della Zona a traffico limitato. Tecnicamente si tratta di dissuasori oleodinamici a scomparsa, con piloncini che si alzano e si abbassano attraverso un comando a distanza. Un tocco di rinnovamento che si fonde con la tecnologia, già diffusa nei centri storici delle grandi città. Al tramonto dell’estate, l’amministrazione sarà quindi chiamata a decidere la destinazione del tratto di strada: pedonale o conservare il transito veicolare. (ro. se.)

