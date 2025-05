Prende forma il nuovo centro sportivo 

Continuano, a Villaspeciosa, i lavori per il nuovo centro sportivo: con circa due milioni di euro, da mesi si sta realizzando il campo in erba sintetica (sarà omologato per la Serie B, ci potrebbe giocare anche la primavera del Cagliari), un campo calcetto in erba sintetica e due campi da tennis. Previsti anche lo spostamento del campo da padel e un campo da beach volley. Inoltre saranno rifatte le tribune modulari, tutte sormontate da pannelli fotovoltaici. Tra gli obbiettivi anche una pista di atletica di cento metri. L’impianto sarà utilizzabile anche dai disabili.

«Questa settimana – fa sapere il sindaco Gianluca Melis – è venuta da Roma la Federazione della lega nazionale dilettanti per il collaudo del sottofondo, il preludio alla installazione per il nuovo manto di calcio. Vanno avanti tutti i lavori per la realizzazione degli spogliatoi. Tra poco ci sarà la demolizione della vecchia tribuna per costruirne una nuova. Siamo all’interno del programma e speriamo di consegnare i lavori entro quest’anno».

