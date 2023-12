Prende a botte la moglie: arrestato 

Quando è tornata a casa dopo una giornata di lavoro, una donna ha trovato il marito pronto a prenderla a botte. Per fortuna è riuscita a chiamare i carabinieri e a dare l’allarme. I militari del nucleo radiomobile di Sanluri si sono precipitati sul posto e hanno arrestato il 44enne operaio Nicola Atzori, che poi è stato accompagnato in carcere a Uta a disposizione dei giudici del Tribunale di Cagliari con le accuse di maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali.

Il fatto risale a sabato sera e probabilmente la donna deve ringraziare la prontezza di uno dei suoi bambini se ha trovato il tempo e la forza di chiedere aiuto al 113. Un figlio ha cercato di strappare la madre dalla furia del padre, che se l’è presa anche con lui: in quel momento la donna è riuscita a mettersi al riparo e a chiamare i carabinieri.

La furia

«Perché questo ritardo? A che ora hai finito di lavorare? Con chi eri?». Nicola Atzori ha accolto con queste parole la moglie. Una scenata di bieca gelosia, che non si è limitata alle (già gravi) parole, stando ai testimoni.

La donna non è praticamente neppure riuscita a parlare, immediatamente sono volate le botte. Una scena avvenuta davanti agli occhi dei figli, tutti minorenni, terrorizzati. È a questo punto che uno dei bambini ha cercato di difendere la madre. Per tutta risposta, stando all’inchiesta dei carabinieri, Nicola Atzori se la sarebbe presa anche con il bambino.

I carabinieri

Per fortuna nel giro di pochi minuti sul posto, in pieno centro abitato, a Sanluri sono arrivati i militari del nucleo radiomobile della Compagnia comandata dal capitano Aldo Meluccio. I carabinieri sono riusciti a contenere l’operaio di 44 anni, in preda a un irrefrenabile stato di agitazione.

La donna è stata accompagnata all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stata ricoverata. Per Nicola Atzori invece è scattato l’arresto in flagranza di reato, anche visti i precedenti: stando al rapporto dei carabinieri inviato in Procura, l’operaio anche in passato si era lasciato andare ad atti di violenza e di minaccia verso la donna. (red. pro.)

