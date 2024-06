Prendas tra i migliori oli d’oliva: vince la medaglia d’oro a Dubai 

È sardo uno dei migliori oli al mondo. Prèndas, dell’oleificio Sotgiu di Orosei, ha vinto la medaglia d’oro classificandosi come uno dei migliori oli d’oliva nella categoria ultra premium - evo alla Dubai Olive oil competition Early Harvest 2024. Una manifestazione internazionale che si svolge negli Emirati Arabi ed è tra le più grandi competizioni di settore al mondo che coinvolge produttori da oltre venti nazioni. Prèndas è un blend di due cultivar autoctone della Sardegna, la Bosana e la nera di Oliena, un prodotto appena entrato nel mercato nonostante il frantoio Sotgiu abbia una storia di produzione (per terzi) che va vanti da quasi mezzo secolo.

«È una grande soddisfazione», dice Francesca Sotgiu, nipote del fondatore Francesco, che nel 1969 da giovane appassionato di agricoltura decide di iniziare l’attività con il fratello Mario. La scelta è quella di puntare ad un target internazionale sui mercati come quello asiatico dove “l’oro giallo” è ricercatissimo. L’oleificio Sotgiu si dedica inizialmente solo alla molitura per conto terzi. Per Francesco infatti era un’attività secondaria: la sua prima professione era quella di albergatore. È stata la famiglia a realizzare uno dei sogni del fondatore: imbottigliare e valorizzare il proprio prodotto, che è stato lanciato nel mercato col brand Oleificio Sotgiu che al Dubai Olive oil competition ha subito ottenuto un riconoscimento di qualità.

RIPRODUZIONE RISERVATA