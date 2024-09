«Prenda analgesici»: era infarto 

ROMA. Una forte fitta al petto, la corsa in ospedale e le dimissioni con l'indicazione di assumere antidolorifici. Poi, dopo due giorni, il nuovo malore fatale per la giovane attrice romana Francesca Carocci, morta nel marzo scorso a 28 anni. I familiari hanno presentato denuncia per chiarire se ci siano responsabilità mediche nella vicenda. Il sospetto è che la ragazza abbia avuto una miocardite, non diagnosticata.

Dalla consulenza del medico legale incaricato dalla Procura di Roma, Luigi Cipolloni, emergerebbe che gli accertamenti effettuati alla ragazza necessitavano di approfondimento. In particolare le analisi del sangue con l'alterazione degli enzimi specifici del cuore che indicavano una criticità. I pm di di Roma hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

Tutto inizia il 28 febbraio. Francesca Carocci ha la febbre e avverte una fortissima fitta al petto, all'altezza del cuore. Portata all'Aurelia Hospital, è sottoposta a una serie di controlli. Qualche ora dopo i medici la dimettono e le somministrano un antidolorifico. Francesca torna a casa ma dopo un paio di giorni la situazione precipita. La ragazza sta di nuovo male. Il 118 la riporta all'Aurelia Hospital, ma nel tragitto l'attrice ha un primo attacco cardiaco. Rianimata, arriva viva al pronto soccorso. Ma un secondo malore si rivela fatale per la 28enne.

Intanto a sei mesi dal decesso l'ospedale romano, esprimendo il «più sentito cordoglio» ai parenti dell'attrice, fornisce la sua ricostruzione dei fatti. In pronto soccorso, il 28 febbraio, la paziente è stata sottoposta a «tutti gli esami e accertamenti clinici richiesti per la sintomatologia», sottolinea il nosocomio, e questi «hanno categoricamente escluso una diagnosi di infarto miocardico acuto». Quanto alla «presunta terapia con antidolorifici» l'ospedale sostiene che è stata «semplicemente confermata la stessa terapia già assunta in precedenza dalla paziente a domicilio», non in grado - sottolinea l'Aurelia Hospital - di mascherare i sintomi di un eventuale infarto. Si precisa che è stata la stessa struttura sanitaria, «avendo precedentemente escluso la diagnosi di infarto», a richiedere il riscontro autoptico. «Tuttavia, l'Aurelia Hospital - conclude il nosocomio - non è stata invitata allo svolgimento dell'esame autoptico e non è tuttora a conoscenza dei risultati», ma «alcune valutazioni attribuite al medico legale» non sarebbero corrette.

RIPRODUZIONE RISERVATA