Prenades, il patto diventa globale 

Due anni di scambi intensissimi tra Sardegna e lo stato di El Salvador. Un patto per la biodiversità. E ora si guarda al futuro, a una rete globale delle riserve Unesco.

«La Riserva di Biosfera Tepilora, Rio Posada e Montalbo si apre alla collaborazione con le altre Biosfere nazionali e del mondo, ma anche a realtà nuove che si candidano a far parte di questa famiglia, con uno spirito che genererà certamente energie positive». Così la direttrice del Parco di Tepilora, Marianna Mossa.

Ormai è invece arrivato alle fasi conclusive il progetto di cooperazione internazionale “Prenades” tra Tepilora e Apaneca-Ilamatepec di El Salvador.

Il prossimo 24 ottobre a Budoni si terrà la cerimonia conclusiva del piano di collaborazione tra le due realtà ambientalistiche planetarie. Buone pratiche di gestione ambientale e sulla biodiversità, di valorizzazione culturale, sociale e delle antiche tradizioni locali. Pratiche che Tepilora vuole esportare.

Scambio

Visite reciproche e scambio di valori identitari con l’obiettivo di costruire le migliori esperienze di convivenza tra uomo e natura attraverso nuove realtà d’impresa ecosostenibili, capaci di coinvolgere soprattutto le donne delle comunità native di El Salvador. Ricchezze che la Riserva di Biosfera MaB di Tepilora, Rio Posada e Montalbo riconosciuta dall’Unesco nel 2017, ha messo a disposizione con grande orgoglio, andando ad apprendere dal paese del Centro America, cultura e biodiversità tutt’altro che scontate. Il programma, finanziato dall’Agenzia italiana cooperazione e sviluppo, ha come capofila Cagliari, mentre sono partner il Centro studi di Politica internazionale e la Fondazione Soleterre, oltre alla Riserva di Biosfera Tepilora, Rio Posada e Montalbo che il Parco naturale regionale di Tepilora segue come soggetto gestore.

Ospiti

Nei mesi di realizzazione di Prenades due i momenti clou dell’interscambio tra le due aree con altrettante visite reciproche a novembre 2022 in El Salvador e ad aprile 2023 qui in Sardegna. L’iniziativa in programma a Budoni, a cui parteciperanno alcuni rappresentanti della Biosfera di Apaneca-Ilamatepec, cade in occasione del nono anniversario dall’istituzione del Parco di Tepilora. Tra i relatori i sindaci Antonio Addis e Giuseppe Ciccolini, e il coordinatore del progetto Prenades Paolo Mereu. Sarà proiettato un documentario curato da Pierluigi Murru, Giulia Piva e Manuel Amilcar Ramirez e si terrà la tavola rotonda “Riserve MaB Unesco in rete: valorizzare insieme il rapporto uomo-natura”.

Con l’assessore Marco Porcu ci saranno la rappresentate salvadoregna Blanca Maribel Solano de Sosa, Annalisa di Lenardo (coordinatrice della Riserva della Biosfera MAB Unesco Alpi Giulie), Samuele Antonio Gaviano (sindaco di Serri), il sindaco di Genoni Gianluca Serra e Francesco Murgia (referente Tepilora).

