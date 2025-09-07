VaiOnline
Barumini
08 settembre 2025 alle 00:37

Premio Zeus alla Fondazione 

La fondazione “Barumini Sistema Cultura” ha ricevuto nei giorni scorsi il Premio internazionale di archeologia “Zeus – Città di Ugento 2025” per la sua capacità di coniugare conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archeologico».

«Il cuore di questo successo – si legge in una nota della fondazione pubblicata sulla pagina social ufficiale – è il laboratorio di restauro, che negli anni ha restituito vita a preziosi reperti e dato nuova consapevolezza alle comunità locali. A questo si affianca il primo corso di laurea in conservazione e restauro in Sardegna, nato insieme alla Soprintendenza e all’Università di Cagliari e appena giunto al termine del suo primo anno accademico. Un modello di sinergia tra istituzioni e territorio che fa di Barumini un simbolo internazionale di tutela e innovazione culturale». ( g. g. s. )

