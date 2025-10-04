VaiOnline
Concorsi letterari/2
05 ottobre 2025 alle 00:22

Premio Vermentino Cristina Caboni vincitrice a Olbia 

Con “La ragazza senza radici”, edito da Garzanti, la scrittrice Cristina Caboni si aggiudica la nona edizione del Premio nazionale eno-letterario Vermentino di Olbia.

«Vincere questo importante riconoscimento mi rende felice ed emozionata –ha detto l’autrice – racconto la forza delle donne con la metafora della vite che si spoglia in autunno e poi rinasce in primavera. L’idea da un legame con la terra che ho da apicoltrice e poi dall’ispirazione, tratta da documentario, di un vino sardo che emerge dalle acque». Gli altri premiati: menzioni speciali a Clizia Fornasier, “Volevo sognarmi lontana” (Harpercollins) ed Enrico Beccastrini , “DOCG: di origine criminale garantita” (Carmignani editori); Premio Terrtorio i ex aequo tra Franco Faggiani, “Basta un filo di vento” (Fazi Editore) e Ludovica Elder, “I vestiti della domenica”( Piemme): il neonato riconoscimento alla narrativa straniera a Laure Gasparotto e Alain Grillot per “Intrecci di vite” (Edizioni Ampelos). Promosso dalla Camera di Commercio di Sassari con i Comuni di Olbia e Castelnuovo Magra, la cerimonia finale è stata affidata al conduttore Neri Marcorè con la collaborazione degli studenti del Liceo classico Gramsci guidati dall’attore Daniele Monachella.

