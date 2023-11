Premio Tullio De Mauro a Giancarlo Porcu 

La giuria del Premio nazionale “Salva la tua lingua locale” ha scelto: “Un ribelle nell’ombra. Vita e opera di Pasquale Dessanai” di Giancarlo Porcu (Il Maestrale) è il saggio vincitore del riconoscimento intitolato a Tullio De Mauro, il grande linguista morto nel 2017. La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 7 dicembre a Roma, in Campidoglio. Stasera invece la prima presentazione del volume dedicato al poeta bilingue, anarchico e socialista, verrà ospitata a Nuoro. L’appuntamento con Giancarlo Porcu è alle 18.30 all’Auditorium Ex.Mè di piazza Mameli. A dialogare con l’autore (che si divide fra la professione di editor e quella di filologo e critico letterario) saranno Mauro Pusceddu, magistrato e scrittore, e l’attore e regista Giovanni Carroni che leggerà anche alcuni brani del libro e qualche poesia di Dessanai.

Il Coro

All’incontro con Porcu, curato dalla casa editrice nuorese con l’Ex.Mè e la libreria Novecento, parteciperà il Coro di Nuoro che si esibirà nei canti ispirati a testi del poeta. “Un ribelle nell’ombra. Vita e opera di Pasquale Dessanai” racconta la storia del poeta, morto a 51 anni, che nel 1900 venne condannato alla detenzione per apologia di regicidio. Da lì fino alla fine dei suoi giorni sarà il sovversivo sorvegliato dal Casellario Politico Centrale. Ma in gioventù conobbe momenti di gloria letteraria, come attestano personaggi del calibro di Grazia Deledda (che definì le sue opere «capolavori della musa moderna sarda») e Sebastiano Satta (per lui fu un «vero poeta, indocile, trovatore insuperabile di rime vernacole»). Nel 1892 il giornalista Stanis Manca scrisse – in un articolo impreziosito da una caricatura del poeta disegnata da Antonio Ballero – che Dessanai aveva immerso «la riluttante poesia sarda in un gran bagno di modernità». Il libro raccoglie ed esamina una messe cospicua di testimonianze e documenti inediti. L’opera in sardo – portata qui alla consistenza di 90 testi – è ricostruita con rigore filologico, accompagnata da una traduzione in italiano e da una lettura critica che ne spiega storia, valore e segreti. Completa l’edizione un’appendice di rare poesie italiane comparse in alcune riviste dell’epoca. (gr. pi.)

