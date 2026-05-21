Premio super pizzaiolo, la vittoria a una 57enne 

È Monica Ghisoni la vincitrice del premio super pizzaiolo 2026, organizzato in ricordo di Andrea Puddu, pizzaiolo sestese morto nel 2021, a cura della zia di Andrea, Patrizia Manunza, oggi residente a Civitavecchia. La gara si svolge ad anni alterni all’Ipsar di Monserrato, come quest’anno, e all’Alberghiero Stendhal di Civitavecchia. Si sono sfidati in dieci. Ghisoni, sestese, 57 anni e studentessa dei corsi serali dell’Alberghiero, si è aggiudicata una borsa per un corso professionale dell’Associazione Pizzerie Italiane. (g. l. p.)

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