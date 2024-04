Premio Strega: delusione Sardegna Nella “dozzina” nessuno dall’Isola 

La Sardegna ancora una volta lontana dallo Strega. L’annuncio della dozzina del Premio 2024 -nell’edizione dei record, con ben ottantadue titoli proposti – esclude l’Isola e i suoi narratori che non fanno parte dei titoli che si contenderanno la vittoria. Niente da fare per la poetessa sarda Paola Musa – proposta con “Umor vitreo” (Arkadia) da Ilaria Catastini – e Alberto Capitta, autore sassarese, finalista allo Strega con “Creaturine” nel 2005, che aveva ottenuto il sostegno di Giuseppe Conte per “La tesina di S. V.” (Il Maestrale). Inoltre, la casa editrice cagliaritana Arkadia, era protagonista anche con “Il buio delle tre” di Vladimir Di Prima, proposto in gara da Saverio Simonelli.

Comitato

Tutti i titoli proposti per la 78esima edizione sono stati vagliati dal Comitato direttivo del premio – composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine – selezionando i dodici romanzi in gara, in cui spicca la forte rappresentazione femminile, con sette autrici.

Del resto, Melania Mazzucco – che guida il comitato – ha espressamente confessato che la competizione è stata molto ardua. Spiccano certamente alcuni nomi già fortemente indiziati della vittoria finale ovvero Donatella Di Pietrantonio (L’età fragile, Einaudi, proposto da Vittorio Lingiardi), Paolo Di Paolo (Romanzo senza umani, Feltrinelli, proposto da Gianni Amelio), Antonella Lattanzi (Cose che non si raccontano, Einaudi, proposto da Valeria Parrella) e Chiara Valerio (Chi dice e chi tace, Sellerio, proposto da Matteo Motolese). Ai quali si aggiungono Sonia Aggio (Nella stanza dell’imperatore, Fazi), Adrián N. Bravi (Adelaida, Nutrimenti), Tommaso Giartosio, (Autobiogrammatica, minimum fax), Valentina Mira (Dalla stessa parte mi troverai, SEM), Melissa Panarello (Storia dei miei soldi, Bompiani) autrice dell’agenzia cagliaritana Kalama, Daniele Rielli (Il fuoco invisibile, Rizzoli), Raffaella Romagnolo, (Aggiustare l’universo, Mondadori) e Dario Voltolini (Invernale, La nave di Teseo).

Molti titoli

C’è un fil-rouge che lega molti titoli in gara, come chiarisce Mazzucco: «Abbondano le narrazioni oblique e non finzionali, composite, di taglio saggistico, memoriale o confessionale. Ma ritorna il romanzo d'impianto più classico, sia d'ambiente contemporaneo sia storico, con una lingua media, spesso intarsiata di dialetto, e un ritmo rapido, talvolta adattato alla serialità televisiva. All'opposto – prosegue Mazzucco - svariate scritture sperimentali propongono impervie esperienze di lettura, in polemica e apprezzabile attitudine di resistenza alla prepotenza delle mode e del mercato».

Non mancano i bocciati eccellenti fra cui Michela Marzano, Fabio Genovesi, Christian Raimo, Marco Lodoli, Evelina Santangelo e Fulvio Abbate che aveva già diviso il comitato dopo essersi autocandidato. Adesso la palla passa agli Amici della Domenica ovvero i lettori qualificati, una variegata selezione di personalità afferenti al mondo dell’editoria che saranno chiamati a votare, dando vita alla cinquina, innescando la volata sino alla finalissima del 4 luglio.

