Premio Strega 2025: in gara i sardi Offeddu e Fundarò 

Il nuorese Ciriaco Offeddu (editorialista de L’Unione Sarda) e la cagliaritana Katia Fundarò sono i due scrittori sardi ammessi all’edizione 2025 del Premio Strega. Ieri si sono chiusi i giochi e insieme a tre titoli, non di autori isolani, della casa editrice cagliaritana Arkadia (che ha già ai nastri di partenza un romanzo) e uno dell’algherese Nemapress questa è la rappresentanza della Sardegna al più importante premio letterario italiano.

Gli autori sardi

Spicca dunque la presenza di Ciriaco Offeddu con “Istella Mea” edito da Giunti e proposto da Giuseppe Conte. Un libro che è già un successo. Dopo aver esordito la scorsa settimana occupando la prima posizione nella classifica dei romanzi più venduti in Italia conferma il suo primato anche nella seconda. Katia Fundarò è in gara con la sua opera prima “Familienalbum” che porta alla ribalta la giovane editrice cagliaritana Ischìre diretta dallo scrittore Ciro Auriemma, firma delle pagine culturali de L’Unione Sarda.

Editori sardi

A proposito di editori sardi, la navigata Arkadia è ammessa con altri tre titoli (dopo Mario Falcone già entrato a metà mese con “Leuta”): Anna di Cagno con “L’anno della garuffa” proposto da Ilaria Catastini, “Il desiderio imperfetto” di Sebastiano Martini, proposto da Claudio Strinati, “La laguna del disincanto” di Massimiliano Scudeletti, proposto da Giovanni Pacchiano. La Nemapress di Alghero, guidata dalla scrittrice Neria De Giovanni, si presenta con Giuseppe Procaccini con “Porte di vetro. Novelle intrecciate e tre intermezzi”, proposto da Sergio Santoro.

Gli ultimi ammessi

Ecco il resto dei candidati che si aggiunge a quelli ammessi il 19 febbraio e porta a quota 81 il totale dei concorrenti. Valerio Aiolli con “Portofino blues” (Voland); Roberto Andò con “Il coccodrillo di Palermo” (La nave di Teseo); Saba Anglana con “La signora Meraviglia” (Sellerio); Rossano Astremo con “Nudo di padre” (Solferino); Beatrice Beneforti con “Martire a domicilio” (Castelvecchi); Giorgio Biferali con “Sono quasi pronto” (Ponte alle Grazie); Michele Bitossi con “Ma io quasi quasi” (Accento); Giuliano Brenna con “L’odore dei cortili” (Il ramo e la foglia edizioni); Vito Bruschini con “I banchieri del diavolo” (Newton Compton Editori); Cosimo Calamini con “Ferro e ruggine” (Morellini); Elvio Carrieri con “Poveri a noi” (Ventanas); Gino Castaldo con “Il ragazzo del secolo” (HarperCollins); Tiziana D’Oppido con “Dodici” (Round Robin); Riccardo De Gennaro con “Il quarto piano” (Miraggi); Federica De Paolis con “Da parte di madre” (Feltrinelli); Pier Paolo Di Mino con “Lo splendore. 1. L’infanzia di Hans” (Laurana); Roberto Ferrucci con “Il mondo che ha fatto” (La nave di Teseo); Enrico Fink con “Patrilineare” (Lindau); Mariagloria Fontana con “Vieni dal buio” (Castelvecchi); Deborah Gambetta con “Incompletezza” (Ponte alle Grazie); Monica Giorgi e Serena Marchi con “Domani si va al mare” (Fandango libri); Giovanni Greco con “Il Club 27” (Ponte alle Grazie); Silvia Grossi con “L’Isola di Elsa” (Libri dell’Arco); Riccardo Ielmini con “Spettri Diavoli Cristi Noi” (Neo); Daniele Kong con “Bestie in fuga” (Coconino); Sergio La Chiusa con “Il cimitero delle macchine” (Miraggi); Emanuele Ludovisi con “Il grande dilettante di Lisbona” (Palombi); Giulio Milani con “ Codice Canalini” (Transeuropa); Francesca Romana Mormile con “Di quel che c’è, non manca niente” (Marlin); Andrea Moro con “Cinquantun giorni” (La nave di Teseo); Erica Mou con “Una cosa per la quale mi odierai” (Fandango); Mimmo Muolo con “Ribellarsi alla notte” (Paoline); Raffaele Nigro con “Il dono dell’amore” (La nave di Teseo); Ilaria Palomba con “Purgatorio” (Alter Ego); Morena Pedriali Errani con “Il cielo sopra Gaza non ha colori” (Perrone); Attilio Piovano con “Il tatuaggio della farfalla” (Gremese); Natale Antonio Rossi con “La riga infinita” (Bertoni); Carmelo Sardo con “Le notti senza memoria” (Bibliotheka); Sonia Serazzi con “Una luce abbondante” (Rubettino); Hilary Tiscione con “Setole” (Polidoro).

Infine, Nicoletta Verna con “I giorni di Vetro” (Einaudi) e ancora Annamaria Zizza con “La dolciera siciliana” (Marlin).

