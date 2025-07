Premio speciale per la manager turistica 

Spirito imprenditoriale, tenacia e tanta voglia di viaggiare. Sono queste le tre qualità che caratterizzano la vita di Roberta Manis, la quale, partendo da Iglesias, negli anni ha saputo indirizzare le proprie energie verso la costruzione innovativa di realtà alternative legate al turismo. Un percorso che, nel giugno di quest’anno, l’ha portata a essere inserita, secondo la prestigiosa rivista Forbes Italia, tra le cento donne di successo del 2025. Un riconoscimento che l’imprenditrice considera un valore aggiunto a quello che, dal 2010, è diventato non solo il suo lavoro, ma anche la sua passione.

Studi e lavoro

Roberta Manis, classe 1977, nasce e cresce a Iglesias, dove consegue il diploma di geometra presso l’istituto Fermi. Ottenuto il diploma, si trasferisce a Cagliari per intraprendere il percorso universitario nella facoltà di Ingegneria Civile. Dopo la laurea si trasferisce a Porto Torres, dove inizia a lavorare nel settore dell’edilizia, raggiungendo i vertici di quella che sembrava essere la sua carriera della vita: «Ho fatto parte del direttivo di un importante consorzio nazionale di laterizi. Non mi sono mai tirata indietro quando si trattava di lavorare». Ma nel 2008, con la crisi causata dal crollo del mercato immobiliare, Manis inizia ad avvertire i primi segnali di instabilità e comincia a guardarsi intorno. «Mio marito lavorava già come tour operator a Roma. Nel capodanno tra il 2008 e il 2009 ho avuto l’opportunità di fare un viaggio in Giappone insieme a lui. Ci siamo perdutamente innamorati di quel paese – continua Manis –. Quando sono tornata in Italia, ho lasciato l’azienda per cui lavoravo e, in quel momento, mio marito si è trasferito dalla Capitale in Sardegna, dove ha fondato la sua attività. In seguito ci siamo uniti anche io e mio cognato». Dal 2010 a oggi, Roberta si occupa di inviare ogni anno numerosi sardi – e non solo – alla scoperta del Giappone, avviando collaborazioni con influencer e sfruttando strategicamente i social network. Iglesias resta il suo porto sicuro: «Il fatto di provenire da Iglesias non l’ho mai considerato un ostacolo: bisogna avere la giusta elasticità mentale per capire che, se vivi in un’isola, devi essere disposto a spostarti senza troppe storie. Oggi a Iglesias c’è un tessuto economico molto complesso, le opportunità di lavoro non sono tantissime e i collegamenti sono quelli che sono. Bisogna investire sulla formazione e imparare a fare rete, prima ancora di valorizzare l'unicità. Inoltre, il nostro territorio ha mille risorse che non si fermano alle sole miniere. Un altro grosso problema del turismo sardo è la stagionalità».

Il riconoscimento

«Il riconoscimento di Forbes è stato importante – conclude la manager – mi ha dato la possibilità di fermarmi per riflettere e farmi capire che tutto quello che sto facendo finora, unitamente ai miei soci e ai miei colleghi, è un qualcosa di cui noi per primi dobbiamo essere fieri, perché il nostro lavoro sta avendo delle ricadute positive sul territorio».

