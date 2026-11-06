Premio San Giorgio, vince il libro di Lucia Idili 

Era il 1712, aveva 48 anni e si sentiva «temporaneamente infermo». Così don Giovanni Delogu Ibba, parroco di Villanova Monteleone dal 1688 al 1738, si presentò davanti al notaio Salvator Quessa per dettare il suo testamento. Trecentoquattordici anni dopo, quelle volontà ritrovate nell’Archivio storico di Sassari hanno vinto la 32esima edizione del Premio letterario San Giorgio vescovo, la cui cerimonia si è tenuta ieri pomeriggio nell’Aula magna del Seminario vescovile. A firmare il libro vincitore è Lucia Idili di Villanova Monteleone, con Il testamento di Giovanni Delogu Ibba, primo classificato nella sezione Saggistica, categoria Opere edite. Secondo posto per Giuseppe Puncioni, di Tortolì, con Il fiume delle api: cinque storie tra Ottocento e metà Novecento, tra famiglie di Tortolì raccontate con nomi fittizi e personaggi storici come monsignor Carchero, tra storia e memoria.

La serata, coordinata da Anna Maria Piga, presidente dell’associazione culturale Sarda Ogliastra, con la Diocesi di Lanusei, si è chiusa con la proiezione di Finding the Blue del regista Pietro Mereu, il nuovo documentario sulla scoperta di una nuova Blue Zone in Sardegna, seguito dall’incontro con il regista e dal dialogo con il pubblico, e l’intervento del vescovo di Nuoro e Lanusei, monsignor Antonello Mura. (ro. se.)

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