Premio Sa Die, c’è anche Murino 

Domenica per Sa Die de sa Sardigna è in programma una fiaccolata collettiva organizzata da Assemblea natzionale sarda che attraverserà le vie del centro fino al Bastione Saint Remy, dove le voci si uniranno in coro per il flashmob Procurade ‘e moderare.

A guidare questo cammino ci saranno i quattro vincitori del Premio Sa Die 2025 nonché portabandiera d’eccezione. Quattro figure che, con linguaggi diversi, hanno reso onore alla Sardegna nel mondo:

Si tratta di Caterina Murino, attrice di fama internazionale, che ha portato la sua terra sulle scene globali, diventando un’icona dell’arte sarda; Adriana Valenti Sabouret, scrittrice e ricercatrice, grazie alla quale il popolo sardo ha potuto riscoprire capitoli dimenticati della propria storia, come la tomba di Don Michele Obino; Nicola Riva, figlio dell’indimenticato Gigi, che con il suo impegno nello sport tiene viva la memoria e il valore di un’identità collettiva; Daniela Pes, cantautrice gallurese pluripremiata, capace di dar voce - in una lingua che attinge a radici antiche - alla poesia e alla bellezza della Sardegna.

Sempre domenica alle 18.30, all'Arco di Palabanda appena ristrutturato dal Comune, è prevista la scopertura delle targhe commemorative (bilingue, in sardo e in italiano) dei martiri e degli eroi della Sarda Rivolutzione, con la deposizione di corone di fiori da parte di Ans . A seguire, una fiaccolata dal Corso sino alla piazza Costituzione: il Bastione Saint Remy sarà colorato di rosso, con la scalinata a fare da scenario per il flash mob e l'inno del popolo sardo, Procurade 'e moderare.

