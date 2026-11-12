L’AI al servizio della medicina, per migliorare l’efficacia delle terapie contro i tumori. È questo il tema della ricerca che ha permesso alla giovane dottoressa Giulia Peis di aggiudicarsi la quinta edizione del Premio “Rosalia Uras medica”, dedicato alla memoria della professionista scomparsa nel 2020. Ieri nella sala del Comune, si è tenuta la cerimonia di premiazione, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni politiche, le autorità accademiche, la presidenza della Fondazione Sardegna, i familiari della vincitrice e Luciano Uras, fratello di Rosalia.

Il ricordo

«Mia sorella curava i pazienti prima di tutto come persone, dimostrando una grande solidarietà verso i malati» racconta Luciano Uras. «Si è ammalata nel 2020, durante il Covid. Come famiglia abbiamo deciso di istituire questo premio per valorizzare le tesi di laurea particolarmente meritevoli, soprattutto in medicina», aggiunge Luciano Uras. L’iniziativa del premio è sostenuta dalla famiglia Uras attraverso l’associazione Rosalia Uras medica e dalla Fondazione di Sardegna. «Ci sarà anche un altro premio, a Sassari, che conferiremo ad altro giovane laureato per una tesi sull’asma, ci saranno inoltre due concerti dell'artista Lula Pena» conclude Uras. A ricordare Rosalia Uras anche Raimondo Ibba, presidente del Comitato scientifico: «Era una collega con cui ho condiviso esami impegnativi, una vera corsa a ostacoli. Abbiamo terminato gli studi insieme quasi cinquant’anni fa. Oggi avrebbe ricevuto la medaglia per i cinquant’anni di professione e, quando celebreremo questa ricorrenza, la ricorderemo».

La soddisfazione

Emozionata la vincitrice, la dottoressa Giulia Peis, autrice della tesi dal titolo: “L’intelligenza artificiale e risposta al trattamento immunoterapico nel carcinoma del colon-retto con instabilità dei microsatelliti”: «Sono grata e felice per questo riconoscimento». Sul futuro aggiunge: «Attualmente sto facendo esperienza sul campo». Grande soddisfazione anche per i genitori, Monica e Massimiliano: «Fin da piccola voleva diventare un medico. Noi quasi non ci credevamo, ma sua nonna Olga è stata la prima a credere in lei, aveva visto la sua determinazione». A sottolineare il valore scientifico dello studio, la relatrice Elena Massa, che descrive Giulia come una giovane «diligente e autonoma». E la relatrice Massa aggiunge: «La ricerca oncologica è fondamentale perché si traduce in una maggiore sopravvivenza e in pazienti salvati». Presente anche il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda: «L’intelligenza artificiale riguarda tutti noi e speriamo che questa tesi possa essere d’aiuto. Esiste un’intelligenza artificiale utilizzata per il bene e una per il male. È importante che le nuove generazioni imparino a governarla e non a subirla». A chiudere, l’auspicio del sindaco di Quartu Graziano Milia, rivolto alla vincitrice: «Cerchiamo di farti rimanere in Sardegna».

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