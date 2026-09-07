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Selargius.
08 settembre 2026 alle 00:38

Premio Pulli ai migliori giovani ceramisti 

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La prima edizione del Salone dell’artigianato artistico della Sardegna, ospitato a Selargius da fine giugno sino al 5 settembre, si chiude con il Premio Claudio Pulli, lo spin-off ideato dall’omonima Fondazione per valorizzare i nuovi talenti della ceramica artistica.

Attestati e targhe sono stati consegnati sabato sera a Casa Cara, l’antica dimora comunale che ha ospitato oltre 50 artigiani sardi.

Presenti il sindaco Gigi Concu, la vice Gabriella Mameli, le assessore alla Cultura Sara Pilia e alle Attività produttive Rita Ragatzu, insieme a Roberto Pulli per la Fondazione, Claudio Puddu per Acuas, il direttore artistico del Salone Marcello Muru.

Prima classificata l’artista Justina Sutkuté, che si è aggiudicata la borsa di professionalizzazione che comprenderà la partecipazione alla seconda edizione del Salone dell’artigianato artistico della Sardegna, uno spazio espositivo dedicato, l’accompagnamento nella progettazione di una collezione, l’orientamento verso la formalizzazione dell’attività professionale e la promozione attraverso i canali istituzionali della Fondazione. Seconda Veronica Pala, terza Agnese Aiana.

Non solo, ci sono anche le menzioni speciali per Alessandra Mulas, che ha saputo raccontare anche attraverso i social le proprie creazioni, per Roberta Frau e Claudia Campullu. E infine l’attestato di partecipazione a Mauro Pinna, Claudio Carcassi, e Maria Bonaria Pinna.

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