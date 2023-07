Premio prestigioso a una neolaureata 

A dicembre 2022 aveva conseguito la laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni all’Università di Cagliari: 110 su 110 e lode, tesi in Diritto amministrativo sul partenariato pubblico-privato. Ora per Chiara Murgia, 29 anni, di Ussana, è arrivato anche il prestigioso premio America Giovani, che la Fondazione Italia-Usa assegna ogni anno ai migliori mille neolaureati d’Italia insieme a una borsa di studio per frequentare il Master executive in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”.

Il sindaco Emidio Contini ha organizzato nei giorni scorsi una cerimonia In onore di Chiara: «Mi è stato consegnato il labaretto con lo stemma del Comune da parte di tutta la comunità per i miei meriti universitari», sorride. Per lei anche il plauso di Paolo Loddo della minoranza consiliare: «Chiara è un esempio da seguire».

