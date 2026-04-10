Premio “Pigotta sportiva Unicef”, piccoli ambasciatori di inclusione 

Primi in classifica con la pigotta Jannik Sinner. Gli alunni della classe 1° A della scuola secondaria di Decimoputzu hanno conquistato il Premio “Pigotta sportiva Unicef”. I ragazzi hanno partecipato al concorso “Vota la pigotta sportiva” ottenendo maggiori visualizzazioni e voti sulle pigotte messe al concorso. Così il Comitato provinciale Unicef ha premiato gli alunni dell’Istituto comprensivo “Antonio Gramsci”, che si sono distinti per impegno, correttezza, spirito di squadra e rispetto dei valori educativi. «Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e maturità, dimostrando come lo sport possa diventare un’occasione di crescita personale e collettiva», dice la dirigente Limbania Rombi. «La loro vittoria», aggiunge, «non rappresenta soltanto un risultato sportivo, ma un esempio di collaborazione, inclusione e fair play, qualità che la nostra scuola riconosce e valorizza. Un ringraziamento speciale al professor D’Isa, ai docenti accompagnatori e a tutto il personale».

Si tratta, sottolinea la preside, «di una manifestazione molto importante, con i ragazzi che hanno partecipato raccontando il talento del tennista Jannik Sinner: un atleta con tanti valori e un modello per i nostri alunni». Soddisfatti il sindaco Antonino Munzittu e l’assessora Monica Basciu. «Questo riconoscimento non è solo un traguardo», dice la vicesindaca, «ma la testimonianza di un impegno concreto verso i valori che l’Unicef promuove: solidarietà, inclusione e tutela dei diritti di ogni bambino».

RIPRODUZIONE RISERVATA