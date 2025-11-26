Premio per l’oristanese Adriana Muscas 

C’è chi si è distinto nello spettacolo e chi nell’imprenditoria. Ma anche nella cultura, nell’arte, nel giornalismo e nel settore accademico e sanitario. C’era anche un po’ di Oristano al "Premio Roman Woman Ambassador". L’oristanese e medico Adriana Muscas, governatore Rotary (del distretto 2080 che comprende Roma, il Lazio e la Sardegna) impegnata da sempre e in maniera attiva nel sociale, è tra le 23 “Ambassador”. La cerimonia si è svolta a Palazzo Valentini, a Roma, nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Centro Europeo di Studi Culturali in occasione del 25 novembre.

Il riconoscimento Roman Woman Ambassador è stato conferito alle donne che, con il loro impegno e la loro testimonianza, hanno contribuito a rendere Roma una città più consapevole. Storie di resilienza, di determinazione e di successi dopo tanta fatica. Un esempio di come la forza femminile possa influire positivamente su tutta la collettività. «Sono onorata - ha detto Muscas durante la cerimonia - Roma mi ha accolto e mi ha scelto. Nel Rotary prima erano presenti solo uomini, oggi invece tante donne ricoprono incarichi importanti. Stiamo facendo tanto per la figura femminile, stiamo andando nelle scuole per raccontare ai giovani cos'è la violenza di genere. Dedico questo premio a tutte le donne del Rotary e alle vittime di violenza». (s.p.)

