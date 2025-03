“Premio” per chi apre 10 mesi all’anno 

Niente più tavolini selvaggi con le pesanti pedane imbullonate, in teoria provvisorie e amovibili, piazzate ovunque nei marciapiedi come nelle strade. Dopo anni di proroghe e deregulation, il Comune di Alghero presenta il nuovo Regolamento sul suolo pubblico per stabilire con quali modalità potranno lavorare bar e ristoranti dalla prossima stagione turistica. Regole stringenti contro l’invasione fuori controllo e premialità attraverso ulteriori quote di metri quadri concesse in cambio dell’impegno all'apertura per almeno dieci mesi, con un minimo di tre dipendenti per i bar e cinque dipendenti per i ristoranti, assunti per lo stesso periodo. Adempimenti certificati e verificati da un tecnico. Tra le novità anche l’esclusione dal calcolo delle superfici gli immobili non confinanti ai locali commerciali.

La condivisione

Il Regolamento approderà in consiglio comunale nei prossimi giorni per l’approvazione, dopo un lungo iter con passaggi in commissione e un confronto avviato dal sindaco Raimondo Cacciotto con i comitati di quartiere, associazioni di categoria e portatori di interesse. «L'obiettivo è quello di contemperare al meglio la condivisione dello spazio pubblico tra esigenze delle imprese e diritti dei cittadini, – precisa il primo cittadino, – vogliamo costruire un quadro d’insieme chiaro, nel rispetto delle regole, e che garantisca ai cittadini di sentirsi al centro delle scelte. Siamo convinti che questo possa avvantaggiare tutti: imprese, residenti e visitatori». Una sinergia tra le diverse esigenze costruita grazie al lavoro delle commissioni consiliari e degli assessorati allo Sviluppo Economico e Demanio, guidati da Ornella Piras e Enrico Daga. L’amministrazione mette la parola fine allo scempio e cerca di ristabilire ordine nelle concessioni, anche con i controlli efficaci e il rispetto delle regole. Soprattutto nel centro storico dove nell’elenco delle zone non concedibili si aggiungono anche le scalinate del Lungomare Dante e dei Bastioni Marco Polo.

Il decoro

Si interviene anche sul decoro con obbligo, per le attività titolari di suoli pubblici a ridosso delle aiuole, di impegnarsi alla loro cura attraverso l'utilizzo di piante ornamentali ed eventuali arredi. Controlli serrati sulle superfici concesse e quelle utilizzate che faranno scattare la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni in caso di inadempienza. Verifiche anche sulle concessioni deposito che, nella stagione invernale, si trasformano in ripostigli per ogni genere di oggetti. Per evitare queste situazioni il Comune richiederà dichiarazioni sull’inizio e la fine del periodo di chiusura invernale.

