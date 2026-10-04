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05 ottobre 2026 alle 01:19

Premio Parodi 

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Stasera alle 21.30 su Videolina serata speciale del Premio Andrea Parodi – World Music in Sardegna. Progetto di rilevanza internazionale incentrato sulla World Music, di cui Andrea Parodi (foto) è stato tra i protagonisti, il concorso musicale accoglie concorrenti provenienti da tutto il mondo. La serata di questa sera, in attesa delle finali di ottobre al Teatro Massimo di Cagliari, parte da Quartu Sant’Elena con una rassegna di grandi voci, ritorni e omaggi d’autore.Sul palco dell`Ex Caserma si alterneranno Luisa Briguglio (vincitrice 2025), Naomi Berrill (Premio della Critica 2025), Días y Flores con Gianluca Dessì e Marta De Lluvia, in un intimo omaggio alle canzoni di Silvio Rodríguez.La serata, con la direzione artistica di Elena Ledda, sarà condotta da Ottavio Nieddu e Gianmaurizio Foderaro.

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