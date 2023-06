Premio Nivola per la scultura a Baghramian 

Il premio Nivola riprende quota dopo una lunga pausa e celebra l’opera di Nairy Baghramian. La cerimonia di premiazione si terrà al Museo Nivola il 16 settembre 2023 alle 18, nell’estate del 2024 seguirà la mostra di Nairy Baghramian, curata da Giuliana Altea, Antonella Camarda e Luca Cheri. In concomitanza con l’evento, un workshop rivolto a giovani artiste e artisti sarà l’occasione per confrontarsi con le generazioni creative emergenti.

Baghramian – che la presidente della fondazione Nivola Giuliana Altea definisce «un’artista elusiva e affascinante, il cui lavoro, che ci appaga sul piano estetico e ci sfida su quello intellettuale, rispecchia la complessità del mondo contemporaneo» – ha accolto con piacere il riconoscimento, che la lega al lavoro dello scultore, pittore e graphic designer sardo, figura chiave nel panorama novecentesco tra Italia e Stati Uniti. «Ho incontrato le sue opere – spiega l’artista visiva tedesca di origine armeno-iraniana – prima in Sardegna, attraverso l’invito al Museo Nivola di Giuliana Altea e Antonella Camarda e successivamente negli spazi urbani, nelle scuole pubbliche, nei complessi residenziali di New York. Le sue sculture e rilievi modernisti astratti, in quanto insieme di considerazioni politiche e formali proprie del secondo dopoguerra, ci ricordano il potenziale socio-politico dell’arte oggi e in futuro. Per me queste complesse formazioni attestano il potenziale democratico dell’arte di Costantino Nivola, che dovette fuggire negli Stati Uniti perché antifascista».

