“Premio Nemo Propheta”, eccellenze di Sardegna 

«Il talento, unito all’impegno e alla creatività, può diventare un motore per lo sviluppo e l’innovazione; un modo per ispirare le nuove generazioni a superare i propri limiti e a contribuire con passione al progresso della nostra terra». Con queste parole, Maria Sias, presidente dell’associazione ICS, introduce la quinta edizione del “Premio Nemo Propheta”, un riconoscimento nato per onorare le eccellenze isolane nel campo della cultura e dello sport, ampliato a includere con rinnovata enfasi lo sport paralimpico. L’evento, che si intreccia con il festival multidisciplinare “Officine Permanenti”, si svolgerà stasera alle 18 negli spazi di Sa Manifattura a Cagliari.

Giunto al suo quinto anno, il Premio non è un semplice attestato di merito: è un sigillo che consacra i sardi capaci di trasmettere, oltre i confini dell’Isola, l’unicità e il valore di una terra che pulsa di creatività, resilienza e spirito d’innovazione. Ideato dall’associazione Culturale e Sportiva dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari ICS in collaborazione con l’OIC, il premio celebra figure che, attraverso le loro imprese artistiche o sportive, sono riusciti a coniugare eccellenza e identità e a trasformare la propria esperienza in un percorso di rigenerazione. «Un riconoscimento che funge da ponte tra il mondo della cultura, dello sport e dell’ingegneria, sottolineando come queste discipline, apparentemente diverse, condividano la capacità di progettare e realizzare il futuro», continua Sias.

Quest’anno, 7 protagonisti della scena culturale e sportiva saranno premiati accompagnati ciascuno da un’opera d’arte, creata appositamente per loro da artisti sardi di primo piano come Mabi Sanna, Andrea Forges Davanzati, Luciano Melis, Agi Angelo Guzzeloni e Matteo Ambu.

Il Premio, nel corso delle sue edizioni, ha reso omaggio a personalità straordinarie come l’apneista Chiara Obinu, la velocista Dalia Kaddari, il maratoneta estremo Roberto Zanda e il campione paralimpico di basket Davide Paulis, ambasciatori della Sardegna nel mondo. Nel campo culturale, l’architetto Pierluigi Piu e il giardiniere culinario Enrico Costanza, simboli di un’arte che reinterpreta il legame tra tradizione e innovazione.

