Premio nazionale “Marcello Marchesi”  Vincono Abate, Giacobbo e Michele 

Setzu, la Giara, la Marmilla e tante personalità giunte in uno dei paesi più piccoli dell'Isola per dare il via ad un grande progetto culturale che vuole ricordare un gigante della creatività del secolo scorso: Marcello Marchesi, figlio adottivo della Sardegna per amore di una bellissima e caparbia ragazza di Setzu, Enrica Sisti, con la quale si sposò dopo i 60 anni. Un'unione che gli regalò gioia, amore, felicità ed un figlio, Massimo, che gira l'Italia per ricordare un padre straordinario ed un professionista che fu pioniere della televisione in bianco e nero.

Ed è stato proprio lui uno degli ospiti d'eccezione del Premio letterario nazionale “Marcello Marchesi” che, da ieri, riprende vita dopo un primo embrionale evento che fu realizzato nel 1998. A firmare questa prima edizione, Maurizio Porcelli, con l’attenta collaborazione di Comune e Isolare. La consegna dei riconoscimenti si è tenuta, e non poteva essere diversamente, nei saloni della Biblioteca intitolata a Marchesi. Madrina, la cantante cagliaritana Veronica Perseo. Il primo a essere iscritto nell'albo d'oro è stato il cagliaritano Francesco Abate, giornalista de L’Unione Sarda, scrittore amatissimo. Premio speciale per la divulgazione e la tv a Roberto Giacobbo. Premio alla carriera per la musica Michele Maisano.

«Ringrazio Setzu e la Sardegna per questo omaggio», ha commentato Massimo Marchesi. «Sono sicuro che la collaborazione sarà duratura e proficua».

