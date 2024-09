Premio “Navicella Sardegna 2024”, ecco i talenti dell’Isola nel mondo  

Le indiscrezioni non rovinano la sorpresa. Neppure ad Alessandra Todde e Gianfranco Zola, ospiti d’eccezione. Sotto lo sguardo attento della presidente della Regione e dell’ex campione di calcio, arrivato per premiare un altro campione, Eric Cantona, il Premio Navicella Sardegna incorona i vincitori della 23ª edizione, a partire da Cantona e dai protagonisti delle indiscrezioni della vigilia, il biochimico nuorese Bastiano Sanna e la violinista cagliaritana Silvia Careddu.

I nomi selezionati

Ma tra i magnifici sette premiati ieri sera a Porto Rotondo, sardi di origine o adozione selezionati dalla giuria presieduta da Franco Cuccureddu per aver dato lustro all’Isola nel mondo, ci sono anche il cardiologo Enrico Ferro e il botanico Gianluigi Bacchetta, Matteo Porru, 23enne enfant prodige della letteratura, e la surfista Marta Maggetti, oro alle ultime Olimpiadi di Parigi. Più il premio speciale Olimpia Matacena: la giornalista Roberta Floris.

Passione e impegno

I vincitori sono stati chiamati sul palco del teatro “Mario Ceroli” dalla conduttrice Egidiangela Sechi, coadiuvata dall’attore Marco Spiga e dalla traduttrice Cristina Ricci, uno per uno. Primo della serie Porru. «Dopo un lungo periodo condizionato dalla malattia, a 14 anni ho deciso che la mia vita da quel momento l’avrei determinata io attraverso la scrittura», racconta il giovane scrittore appassionato di volo, che dedica il premio alla cooperativa sociale Vela blu. La cerimonia di consegna della navicella in argento ideata dall’orafo Bruno Busonera e ispirata al bronzetto nuragico, scandita dai momenti musicali affidati all’orchestra da Camera della Sardegna, prosegue con Sanna, che ha messo a punto le cure per la talassemia e il diabete giovanile, e che si definisce con semplicità «artigiano della scienza»; Careddu, primo flauto dell’Orchestre National de France, che si esibisce prima di raccontare delle sue origini galluresi, «di La Maddalena», e del primo amore per il pianoforte tralasciato per lo strumento che le ha poi regalato il successo; e Cantona.

La casa del campione

«Sono molto onorato: oltreché mio fratello Jean-Marie stasera per ritirare il premio ho voluto con me mio padre Joseph, che ha 84 anni», dice l’ex nazionale francese, marsigliese, con bisnonna di Terralba e bisnonno di Ozieri, cinque volte campione d’Inghilterra, tra Leeds e Manchester United, nonché attore di cinema accanto a star come Cate Blanchett e Monica Bellucci. Mentre Zola ironizza: «In campo avevo captato questa parte sarda di Eric che almeno un po’ me l’ha fatto piacere».

Il signore delle piante

Seguono Bacchetta, che ha scoperto 55 specie sull’Isola e rassicura tutti: «La Sardegna dal punto di vista della biodiversità è un paradiso, e nonostante le emergenze si sta aprendo una fase positiva delle politiche ambientali», e la giornalista di Mediaset, Floris, che ritira il premio Matacena per la comunicazione e rimarca «la bellezza del nostro mestiere». Infine Ferro e Maggetti, la cui premiazione potrà essere seguita in differita, come tutta la cerimonia, sabato dalle 21 su Videolina.

