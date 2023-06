Premio Navicella 

Stasera, alle 21 , su Videolina va in onda l’edizione 2020 del Premio Navicellan presentato ancora una volta da Egidiangela Sechi.

Sul palco personalità di valore assoluto, dai volti più noti come quelli di Luca Telese o Tessa Gelisio ad icone della musica sarda come Elena Ledda, fino a personaggi internazionali come il “newyorkese” chirurgo Silvio Podda o il fumettesta-regista sardo-franco-giapponese Igort (Igor Tuveri), fino ad affermati scrittori, Cynthia Collu, virtuosi della fisarmonica, Licio Tunis, ed alla giovanissima campionessa di atletica Dalia Kaddari, la più giovane a conquistare la Navicella d’argento forgiata da Bruno Busonera.

RIPRODUZIONE RISERVATA