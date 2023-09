Premio Navicella a Porto Rotondo L’Isola celebra i sardi nel mondo 

Immagini dal Premio Navicella Sardegna 2023. La ventiduesima edizione della manifestazione che celebra i sardi nel mondo, andata in scena sabato a Porto Rotondo, va in archivio con nuovi protagonisti nell’Albo d’oro.

I protagonisti

Come Daniela Pes, Targa Tenco 2023 come Miglior opera prima con l’album d’esordio “Spira”. «Per me un successo inatteso», dice la 31enne cantante tempiese, la prima a salire sul palco accanto alla conduttrice della serata Egidiangela Sechi. «Progetti? Sto vivendo il presente e la dimensione del live, arrivata dopo 3 anni di lavoro», aggiunge mentre sul maxi schermo del Teatro Ceroli iniziano a comparire i volti dei vincitori del passato, tra i quali Michela Murgia, recentemente scomparsa, per la quale scatta l’applauso. Segue Piero Cappuccinelli. «Di fronte al pubblico, continuo a emozionarmi», esordisce il medico piemontese, docente all’Università di Sassari e accademico dei Lincei, che del suo rapporto con l’Isola dice: «Sono sardo perché Sassari è casa mia. La prima volta ci sono venuto per caso in vacanza, poi, quando nel ’74 mi hanno messo a scegliere tra un posto a Sassari e uno a Catanzaro, ho detto Sassari». Dunque, l’attrice Silvia Carusillo, cagliaritana di nascita, cresciuta a Sassari ed esplosa professionalmente in Messico: «Sono felicissima di essere qui ed esserci tornata per girare un corto (“La punizione del prete”) per il quale ho imparato il gallurese».

E Pierluigi Serra, scrittore, giornalista e calligrafo cagliaritano. «Gli appunti per un libro? Li scrivo in bella», ammette prima di raccontare di fantasmi, «il mio grimaldello per raccontare le storie», e del prossimo progetto, «un viaggio nella magia al femminile». Infine, “l’antidivo” Salvatore Sirigu. «Da piccolo volevo giocare a calcio, non fare il calciatore», così il 36enne portiere di La Caletta, ex Psg, Napoli e Fiorentina, con cui continua ad allenarsi in attesa di una nuova sfida, e campione d’Europa in carica. «Tenevo la bandiera dei Quattro Mori nella sacca della Nazionale dalla finale persa con la Spagna: festeggiare la vittoria sventolandola a Londra, con Nicolò Barella, prima vittoria con due sardi in squadra, era d’obbligo». E Paolo Zucca. Ispirato da Pasolini. «Non potevo non pensare al maestro e a “Il Vangelo secondo Matteo” per il mio ultimo film, “Il Vangelo secondo Maria”, girato tra Macomer, Gadoni e San Giovanni di Sinis, dove abbiamo reinventato la Galilea», spiega il regista oristanese prima di cedere la staffetta al sardo di adozione Marco Varvello, premio speciale per la comunicazione Olimpia Matacena. «I sardi sono dappertutto, mia moglie Filomena Campus, l’ho conosciuta a Londra, e se mi date il premio saremo la prima coppia della storia della manifestazione ad avere due navicelle», dice il giornalista Rai, corrispondente da Londra, con uno sguardo al parterre e alla compagna, cantante jazz.

Al prossimo anno

In chiusura i ringraziamenti del padrone di casa Franco Cuccureddu e la presentazione del volume del Premio Navicella Sardegna: alla prossima!

