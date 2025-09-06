Premio Maria Carta la diretta da Siligo 

Il Premio Maria Carta, dal 2003, è un riconoscimento che viene assegnato ogni anno per incoraggiare gli artisti, i ricercatori i produttori e gli operatori della cultura sarda e popolare. Il premio intitolato alla cantante silighese è stato istituito dalla Fondazione Maria Carta con lo scopo di favorire il progresso scientifico, culturale, artistico ed economico della Sardegna e dei sardi. Il comitato scientifico della Fondazione Maria Carta, presieduto da Giacomo Serreli, ha deciso di premiare Eugenio Bennato e Sandra Ligas. Alla conduzione Ottavio Nieddu.