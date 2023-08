Premio Maria Carta a Teresa De Sio, Giovanni Muscas e Coro Eufonia 

Perché musica è la voce di ogni popolo/che raccoglie tutta la sua eredità/chi la canterà chi la scrive non lo sa ma nell'aria c'era già : da 21 anni il Premio Maria Carta resta fedele alla filosofia dell'artista di Siligo, cantata in uno dei suoi brani più celebri, “Le memorie della musica”. Domenica a Siligo (con diretta su Videolina e Radiolina dalle 17 alle 20.30) la Fondazione Maria Carta consegnerà i quattro riconoscimenti annunciati mesi fa.

I protagonisti

Il Premio per l'artista femminile è per Teresa De Sio che in una carriera di quasi mezzo secolo si è dimostrata “sensibile e acuta interprete della tradizione, privilegiando spesso la sua lingua madre, il napoletano, rendendola più moderna e attuale” come si legge nella motivazione che fa riferimento sia agli esordi con il gruppo Musica Nova del quale faceva parte anche Eugenio Bennato, sia quando ha proseguito da solista. Al femminile anche il riconoscimento dedicato alla musica sarda: il Coro Eufonia di Gavoi, nato 25 anni fa e diretto dal maestro Mauro Lisei, ha saputo arricchire il patrimonio polivocale italiano con arrangiamenti modellati sulle voci femminili. Per i circoli degli emigrati, premio al circolo Su Nuraghe di Alessandria, tra i più attivi in Piemonte. Infine per le eccellenze imprenditoriali, riconoscimento a Giovanni Muscas fondatore oltre 40 anni fa del gruppo Nonna Isa.

Gli altri ospiti

Tante artiste anche nel corposo contorno della serata: Vanessa Bissiri presenta il suo album “Empatica” accompagnata dal chitarrista Carlo Doneddu; Claudia Crabuzza; il trio Reinas formazione nata da una costola dell'Insieme Vocale Nova Euphonia. E ancora, la sulcitana Carla Cocco che vanta collaborazioni preziose (Stelvio Cipriani e Toquinho) e nel 2015 ha rappresenta musicalmente l'Italia a Lusaka, in Zambia, e l'attrice Clara Farina che presenterà in anteprima il progetto della traduzione in sardo delle poesie di Maria Carta raccolte in “Canto rituale”. Sul palco di Siligo pure i B. Brothers, il duo Fantafolk e Mariano Melis con un omaggio a Enzo Jannacci e Giorgio Gaber.

Gli appuntamenti

Sabato alle 17 nel Museo Maria Carta in collaborazione con Rockhaus Blu Studio di Alberto Erre, il musicista e produttore Foffo Bianchi (ha prodotto Renato Zero, Patty Pravo, Rino Gaetano, Claudio Baglioni e la stessa Maria Carta) presenterà “Storie di straordinaria fonia”, libro scritto insieme a Duccio Bianchi (conduttore di Radio 2 Stereonotte) e Francesco Gaudenzi, giornalista.

Domenica mattina a partire dalle 10 la Comunità Mondo X di S'Aspru ospiterà diversi amministratori del territorio per discutere sul tema dello spopolamento che vede da sei anni in prima linea la Fondazione Maria Carta col progetto “Fremmos”. Annunciato anche il progetto “Navigantes” che vedrà sbarcare l'8 ottobre a Barcellona quasi 500 sardi per riempire di musica, balli e costumi le ramblas.

RIPRODUZIONE RISERVATA