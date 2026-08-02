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Museo Arborense di Oristano
03 agosto 2026 alle 00:26

Premio Marchionni  undicesima edizione: ecco tutti i vincitori 

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Sono Stefano Luciano, per la sezione Grafica, ed ex aequo, Liliana Cecchin e Carlo Martini, per la sezione Pittura, i vincitori dell’undicesima edizione del Premio internazionale d’arte Marchionni. Negli spazi del Museo Arborense di Oristano la cerimonia di premiazione.

Stefano Luciano ha vinto con l’opera “Semplicemente amare”, mentre Liliana Cecchin ha presentato un lavoro dal titolo “Alienazione”. A far guadagnare il primo posto anche a Carlo Martini è stata invece “Presenza” (nella foto). Nella serata è stato anche proclamato il vincitore del Premio Rossopassione, concorso in cui è richiesto che nell’opera sia utilizzato il colore rosso: è Igor Grigoletto con “Sound Rav”.

Le opere vincitrici sono state selezionate tra quaranta finaliste (venti per ciascuna sezione del premio) scelte tra più di quattrocento lavori arrivati nei mesi scorsi da tutto il mondo, con prevalenza dall’Italia.

Ai vincitori dell’edizione 2026 del Marchionni va un premio di 1000 euro, oltre alla possibilità di esporre i propri lavori nel prestigioso Archivio Lazzaro di Milano e nel rinomato Museo Cà la Ghironda di Bologna.

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