Premio Marchionni: trionfano Ballardin, Geraci e Sapienza 

Gli incisori Massimo Ballardin e Simone Geraci ex aequo nella sezione grafica e Claudio Sapienza per la pittura hanno trionfato al Museo Magmma, nel Palazzo Arcivescovile di Villacidro, sui quaranta artisti in finale per il prestigioso Premio internazionale d’arte Marchionni, giunto quest'anno alla nona edizione. Le opere “Im_perfect_3” frammento fotografico ridisegnato e riportato in laser e acquatinta su rame; “Echos”, maternità in tecnica mista di incisione e pastello sui toni del blu e “Dalla cenere”, cratere in negativo dipinto con un collage di materiali in cui colpisce la cenere vulcanica dell'Etna, hanno convinto la giuria.

La commissione

Una giuria composta da Umberto Palestini, direttore dell’Accademia di Belle Arti Urbino; Vitaliano Angelini, presidente Incisori Urbinati; Laura Martinelli, responsabile attività culturali del museo Cà La Ghironda; Adriano Corsi, direttore dell’Archivio Lazzaro di Milano; Giorgio Sorrentino, della Galleria Artesanterasmo di Milano e Arialdo Ceribelli, direttore della Galleria Ceribelli di Bergamo. I vincitori assoluti portano a casa un premio in denaro di mille euro e, insieme ad altri artisti selezionati nella rosa dei finalisti, si aggiudicano un'esposizione personale nell’Archivio Lazzaro di Milano e una mostra itinerante a Ca’ La Ghironda, polo museale privato di Zola Predosa (Bologna), fra i più autorevoli d'arte moderna in Italia. All'artista macedone Sinisha Kashawelski è andato il Premio Speciale comitato scientifico Museo Magmma, Giampiero Abate e Simone Prudente vincono ex aequo il Premio Speciale Museo Cà La Ghironda.

“Rossopassione”

Nella serata si è tenuta anche la premiazione del contest artistico “Rossopassione”, insignito a Salvatore Alessi e al suo trittico “Exodus”. Questa edizione è stata anche l'occasione per ricordare, nel trentennale della scomparsa, l'artista Dino Marchionni. La figura dell'artista urbinate, villacidrese di adozione, cui il premio d'arte è dedicato, è stato celebrato durante la serata con l'esposizione in sala di una “Opera ritrovata”, realizzata nel 1974. «Da tempo vado cercando le opere di mio padre risalenti agli anni Settanta, acquarelli in particolare», racconta il figlio e direttore artistico del Magmma, Walter Marchionni. «Questo dipinto in acquarello, ritrovato grazie alla collaborazione di un collezionista cagliaritano, è stato esposto oggi per la prima volta e resterà in dotazione al Museo».