Premio Marchesi a Francesco Abate Cerimonia a Setzu  

La Sardegna ricorda con un Premio il grande autore televisivo, sceneggiatore e genio della creatività Marcello Marchesi, sposato a Setzu con una ragazza della Marmilla, Enrica Sisti, ed è proprio nel piccolo paese della Giara che trascorreva le vacanze e si ritirava, anche per lunghi periodi, per scrivere programmi, libri e canzoni. Il suo rapporto con la televisione inizia quando la tv di Stato si chiamava Eiar: era il 1937 e Marchesi inventò “AZ radioenciclopedia” e due anni dopo “Cinquemilalire per un sorriso”, fino ad arrivare negli anni settanta a “Quarto Programma”, con Maurizio Costanzo, Dino Verde ed Enrico Vaime, e “Kursaal”. Più le due edizioni di grande successo di “Canzonissima” nel 1968 e nel 1972.

Promotori del Premio Marcello Marchesi, Maurizio Porcelli, ideatore dell’appuntamento, il Comune di Setzu guidato dal sindaco Sandro Palla, Massimo Marchesi presidente dell’associazione “Marcello Marchesi” e l’Associazione Isolarte. Il clou del Premio sarà il 30 settembre a Setzu, alle 17, nella biblioteca Comunale intitolata a Marcello Marchesi. Per la sezione letteratura a vincere è il cagliaritano Francesco Abate giornalista de L’Unione Sarda, oggi tra gli autori di punta della casa editrice Einaudi e straordinario comunicatore.

Tra gli sopiti della serata la cantante Veronica Perseo e il divulgatore e amatissimo conduttore televisivo Roberto Giacobbo.

