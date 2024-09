Premio Lussu, il podio è di Voltolini, Bacilieri, Oliva, Breda e Caretti  

Le parole di Emilio Lussu sono il centro di gravitazione, intorno orbitano le pressanti questioni di oggi. Giunto alla decima edizione, il filo d’Arianna del Festival Premio intitolato al politico di Armungia, morto nel 1975 a 85 anni, rimane la lettura critica dell’attualità, indagata attraverso i linguaggi della letteratura, della musica, del cinema e del fumetto. Durante i sei giorni di appuntamenti, tutti a Cagliari, da martedì 1 a domenica 6 ottobre, allestiti dall’associazione culturale l’Alambicco, in sinergia con La macchina del cinema, oltre a premiare i vincitori delle sezioni saggistica, narrativa e fumetti del Premio, si discuterà di ambiente e sostenibilità, democrazia ed emancipazione dei popoli.

Il via

Il festival si apre e si chiude nella sala Castello dell’Hotel Regina Margherita, dove sabato 5, dalle 18, saranno premiati ex aequo, per la saggistica: Gianni Oliva, con “45 milioni di antifascisti” (Mondadori), Marzio Breda e Stefano Caretti con “Il nemico di Mussolini” (Solferino); per la narrativa: Dario Voltolini con “Invernale” (La nave di Teseo), e Paola Musa, menzione speciale con “Umor vitreo” (Arkadia); per la narrativa a fumetti: Paolo Bacilieri con “Piero Manzoni” (Coconino Press). Quella delle premiazioni è una giornata importante per il festival diretto da Alessandro Macis e Patrizia Masala, poiché celebra l’accordo di cooperazione scientifica e culturale con una delle più note rassegne letterarie portoghesi, il Festival literario internacional de Óbidos. Nell’occasione, per sancire il gemellaggio, interverranno Paulo Santos, direttore de Il Folio, e le assessore alla cultura di Óbidos, Margarida Reis, e di Cagliari, Maria Francesca Chiappe. L’indomani, alle 17.30, un altro significativo riconoscimento, il Premio Emilio Lussu alla carriera, sarà conferito a Loredana Lipperini, scrittrice, giornalista e voce storica di “Fahrenheit”, programma iconico di Radio 3.

Convegno

I libri e il convegno internazionale su Emilio Lussu rimangono il cuore del festival, che ha il sostegno della Regione Sardegna, dei Comuni di Cagliari e Armungia, il patrocinio del Senato e il conferimento della Medaglia della presidenza della Camera dei deputati al vincitore della sezione narrativa. Per la VII edizione del simposio (giovedì 3, ore 9-13), Gian Giacomo Ortu, presidente del comitato scientifico, ha scelto di dare la parola agli studiosi più giovani del politico di Armungia, per il desiderio di svecchiare gli studi lussiani. I nove relatori del convegno, tutti sardi, ad eccezione della portoghese Luísa Marinho Antunes, ospite abituale della manifestazione, indagheranno aspetti finora trascurati dell’attività di Lussu e delle sue opere, e in che maniera è conosciuto in paesi come Spagna e Argentina.

Omaggio

Virano su note più lievi gli altri momenti della rassegna, che ha la consulenza di Guido Conti, scrittore di Parma. Tre gli omaggi: a Franz Kafka, per il centenario della morte, con la presentazione di un suo libro, “Un medico di campagna”, curato da Luca Crescenzi martedì 1 alle 17.30; ad Alberto Manzi (cento anni dalla nascita), l’insegnante di milioni di italiani, che contribuì ad alfabetizzare per mezzo della tivù, e la cui vicenda è ricostruita da Roberto Farné in “L’avventura di un maestro” (mercoledì 2 alle 17.30); infine, a Luigi Tenco ricordato con il libro “Lontano, lontano, lettere, racconti, interviste” di Enrico De Angelis ed Enrico Deregibus (venerdì 4, alle 19).

La poesia e il cinema sono gli altri protagonisti del festival, che potrà essere seguito anche attraverso i podcast curati da Simone Cavagnino. Nel giorno dell’inaugurazione saranno proiettati i cortometraggi vincitori della XV edizione del concorso Bookciak Azione! Sul tema “La pace quotidiana”, e il corto di Beppi Vigna “Temno. L’ombra dell’oscurità”. Mercoledì 3, Giovanni Tesio legge le poesie di Joyce Lussu alle 19.30, mentre, la mattina è dedicata alle scuole con “Mal di plastica”, inchiesta giornalistica di Daniela Cipolloni, Teresa Paoli e Paola Vecchia.

