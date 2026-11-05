Premio letterario San Giorgio vescovoStasera la proclamazione dei vincitori 

La Sardegna, le sue storie e i suoi territori al centro della 32ª edizione del Premio letterario San Giorgio Vescovo. La cerimonia si terrà oggi alle 17.30, nell’aula magna del Seminario di Lanusei.

Il concorso è organizzato dalla Diocesi attraverso l’Associazione culturale sarda Ogliastra. Il tema di quest’anno, “Sardegna, storie e territorio da raccontare”, sarà sviluppato attraverso saggistica, filmati e fotografie, con l’obiettivo di valorizzare luoghi e persone dell’Isola. Un valore sottolineato dal vescovo Antonello Mura.

Nel corso della serata saranno proclamati i vincitori e presentate le opere premiate. In programma anche la proiezione di “Finding The Blue”, il documentario del regista lanuseino Pietro Mereu sulla scoperta di una nuova Blue Zone in Sardegna, seguita da un incontro con l’autore e un dibattito. L’accompagnamento musicale sarà curato dalla Scuola civica di musica dell’Ogliastra.

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