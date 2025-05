Premio Leopardi,  il Foiso Fois in vetta  

Un risultato di prestigio per il liceo artistico e musicale “Foiso Fois”, che conferma l’importanza della formazione umanistica, musicale e artistica. L’alunna Laura Ibba della 2A della sede di via Sant’Eusebio ha vinto la finale regionale del premio Giacomo Leopardi. Ora la studentessa, amante della letteratura italiana, parteciperà alla finale nazionale che si svolgerà il primo giugno a Recanati e rappresenterà l’intera Sardegna in questo prestigioso premio letterario. Per il liceo artistico e musicale “Foiso Fois” diretto da Nicoletta Rossi è un traguardo di prestigio che testimonia il grande spazio dato alla formazione umanistica nel liceo artistico e musicale. Entusiasta la docente di lettere Samuela Mingoia, che accompagnerà l’alunna a Recanati: «Sono molto felice per Laura che si dimostra diligente e desiderosa di appropriarsi dell'esperienza di grandi autori come Leopardi, che sono occasione di crescita e approfondimento del “Misterio eterno. Dell’esser nostro”».

