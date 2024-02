Premio Legambiente al Comune riciclone  

Tortolì si conferma Comune riciclone. Confermato da Legambiente il bollino che certifica la capacità della cittadina, con un’alta affluenza turistica, di differenziare oltre l’80 per cento dei rifiuti. Il conteggio è stato elaborato dall’Arpas sulla base dei dati definitivi dell’anno 2022. I dati provvisori del 2023 segnano un ulteriore incremento della quota dei rifiuti differenziati, attestandosi all’83,2 per cento. Soddisfatto il consigliere con delega all’Ambiente, Riccardo Falchi, presente ieri a Cagliari in occasione dell’evento promosso da Legambiente. «È il segnale che la cittadinanza ha risposto in maniera positiva agli interventi promossi dalla nostra amministrazione. Siamo intervenuti principalmente in tre direzioni: potenziamento del servizio, ⁠educazione ambientale, promossa coinvolgendo la popolazione in attività di sensibilizzazione, patrocinando diversi eventi ambientali con scuole e società private, e controlli serrati e sanzioni». Alla luce del risultato i contribuenti virtuosi, dopo gli attestati di qualità ambientale, si aspettano consistenti riduzioni in bolletta con il riconoscimento delle premialità. Ma ciò non potrà avvenire prima del nuovo appalto. «Per il rinnovo dell’appalto - afferma Falchi - un Comune riciclone, che ha alti tassi di raccolta differenziata, stimola un’importante competizione nella presentazione delle offerte, garantendo quindi maggiori efficienze e offerte migliorative, rendendo quindi il carico economico al cittadino inferiore a fronte di un miglior servizio».

RIPRODUZIONE RISERVATA