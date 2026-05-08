Premio La Marmora a Riccardo Milani  

Tra cinema, memoria collettiva e racconto della Sardegna, l’aula magna del Rettorato dell’Università di Cagliari ha ospitato ieri la cerimonia di consegna del Premio La Marmora, riconoscimento organizzato a rotazione dai Rotary Club cittadini e dedicato a Enti, Istituzioni, studiosi, tecnici, operatori economici, scrittori e artisti non sardi che, attraverso la propria attività, abbiano contribuito a valorizzare l’immagine dell’Isola. A ricevere il premio è stato il regista Riccardo Milani, autore di opere capaci di intrecciare cinema popolare e identità territoriale, dalla commedia record d’incassi “La vita va così” fino al documentario “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, omaggio a Gigi Riva.

Il premio

Il premio, istituito dal Rotary Club Cagliari nel 1976, consiste in una targa in bronzo realizzata dall’artista sardo Dino Fantini, raffigurante la sagoma della Sardegna e il profilo di Alberto Ferrero della Marmora, generale piemontese, naturalista e cartografo che dedicò gran parte della propria vita e dei propri studi all’Isola. La commissione incaricata dell’assegnazione del XXXV Premio La Marmora, composta dai soci delegati dei Rotary Club di Cagliari e presieduta quest’anno da Carlo Puddu del Rotary Club Cagliari Sud, ha deliberato all’unanimità di conferire il riconoscimento al regista Riccardo Milani. «Per l’immagine da lui proposta della Sardegna attraverso il docu-film dedicato a Gigi Riva, e il film “La vita va così”, ispirato alla vera storia del pastore sardo Ovidio Marras sul tema della speculazione edilizia del territorio. Per aver saputo rappresentare un tratto della Sardegna con le sue peculiarità e specificità, attraverso il racconto di un lombardo trapiantato nell’Isola e divenutone simbolo, trasferendo inoltre un fatto di cronaca in un racconto cinematografico realistico, capace di portare l’immagine della nostra terra in Italia e all’estero, lontana da stereotipi e luoghi comuni», ha motivato Puddu.

Il regista

A ricevere il riconoscimento, con evidente emozione, è stato lo stesso Riccardo Milani, accolto dagli applausi della platea e protagonista di un intervento intenso, scandito da parole di profondo affetto verso la Sardegna. «La gratitudine è tanta, ed è il sentimento prevalente che provo per quest’isola, per questa terra, per questo popolo. Ho cercato di imparare da voi, ho incontrato qui valori importanti», ha spiegato il regista. Un pensiero speciale è stato poi rivolto alla famiglia di Gigi Riva, presente in sala con la moglie Giovanna Tofanari e il figlio Nicola: «Gigi per noi tutti era un riferimento già solo guardandolo in televisione, non soltanto dal punto di vista calcistico ma anche etico. Nel 2021 abbiamo iniziato a pensare al racconto della sua vita, anche attraverso questa terra, che ho conosciuto più a fondo dal punto di vista umano, quasi antropologico».

Il film

Infine, un passaggio sull’ultima pellicola dedicata a Ovidio Marras: «Il film nasce dalla storia vera di un pastore, ma soprattutto di una comunità che si è spaccata, dove si è creato un conflitto. Al centro la necessità del lavoro e quella di avere un presente e un futuro. È una storia che appartiene a tanti territori, ma il lavoro non può essere creato schiacciando le persone: ho cercato di raccontare più punti di vista con rispetto».

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