Premio Isio Saba: vince il Dario Piccioni Trio  

Ha vinto «la conoscenza approfondita del linguaggio jazz moderno unito alla spiccata capacità di dialogo» del trio capitanato da Dario Piccioni al contrabbasso, Jordan Corda al vibrafono e Francesco Merenda alla batteria.

A convincere la giuria della seconda edizione del Premio Isio Saba 2022, andato in scena venerdì scorso sul palcoscenico del Teatro Massimo di Cagliari, è stata anche «l’originalità delle combinazioni sonore non usuali costituite dall’intreccio melodico del contrabbasso e del vibrafono, nonché il livello di partecipazione ed intensità dei musicisti». Unanime il giudizio della giuria, presieduta dal pianista, compositore e direttore d’orchestra Paolo Carrus e diretta dal compositore e musicista Gianrico Manca.

Sono stati a lungo applauditi anche Leonardo Barbierato Patterns for Transcendence, cui è stata aggiudicata una Menzione speciale.

«È stata una grande emozione misurarsi con questa esperienza - ha commentato fresco di vittoria Dario Piccioni, contrabbassista e bassista elettrico di origini romane –. I Premi sono strumenti essenziali per lo studio, la conoscenza, lo scambio, per promuovere la via della musica e lanciare carriere».

