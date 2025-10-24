Premio Isio Saba Domani al Jazzino c’è il secondo live 

Organizzata da Jazz in Sardegna in collaborazione con l’associazione culturale Il Jazzino di Cagliari, domani alle 20.30 nel club di via Carloforte a Cagliari, va in scena la seconda serata del Premio Isio Saba. Quattro le band che si esibiranno legate ad altrettanto quattro visioni del jazz moderno: la contemporaneità, la scrittura raffinata e l’interplay di Lorenzo Bellini Quartet; l’originalità e la maturità di Alessandro Pennino Trio; il jazz moderno sospeso tra tecnica e ricerca di The New Sextet Quartet; il sound aperto, vivo e curioso dei Tangram Project.

Il concorso, ispirato alla leggendaria figura di Isio Saba, pioniere dell’innovazione musicale dagli anni Settanta, offrirà al vincitore assoluto della finalissima un premio in denaro di 3000 euro. La giuria assegnerà anche una Menzione Speciale al concorrente la cui proposta musicale abbia mostrato un evidente carattere innovativo. Il vincitore assoluto e il vincitore della Menzione Speciale dedicata quest’anno alla figura di Massimo Ferra, avranno la possibilità di partecipare agli eventi inseriti nel cartellone del Festival Internazionale Jazz in Sardegna.

La seconda tornata di finalisti anche quest’anno è stata scelta da una giuria che vedrà al lavoro oltre a Gianrico Manca alla direzione artistica e Paolo Carrus alla presidenza, anche le figure di Francesca Corrias, Michele Palmas, Giacomo Serreli, Sara Deidda, Marti Jane Robertson, Bebo Ferra, Andrea Saba e Antonio Benoni.

Selezionati tra decine di progetti provenienti da tutta Italia, i finalisti che saliranno sul palco del Jazzino, si esibiranno domenica 9 novembre, sempre alle 20.30. L'elenco dei musicisti giunti alle fasi finali e quello dei tre finalisti sarà pubblicato sulle pagine del sito recentemente rinnovato. La serata finale di premiazione (finalissima) si svolgerà il 30 novembre al Teatro Massimo di Cagliari.

