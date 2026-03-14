Premio Giallo Guilcier senza vincitore: finalisti assenti 

Resta orfana dei vincitori nella categoria romanzi editi la seconda edizione del premio Giallo Guilcier promosso dall’Unione dei Comuni del Guilcier in collaborazione con la coop La Memoria storica e la casa editrice Ischìre. Nonostante il calibro dei finalisti, nessuno di loro ha potuto raggiungere Ghilarza per ritirare il premio che la giuria tecnica avrebbe accordato. Parliamo di nomi della levatura di Massimo Carlotto, Alessia Gazzola e Silvia Napolitano, ma i tempi dettati dall’Unione mal si conciliavano con la fitta agenda di impegni di autori di questo calibro. E a questo punto, la giuria ha preso la drastica decisione di non assegnare alcun premio nonostante le molte candidature arrivate per i romanzi già pubblicati.

Si è operata un’altra scelta, come spiega il presidente Ciro Auriemma: «Purtroppo i tempi stretti non ci hanno consentito di fare arrivare gli autori perché le case editrici avevano già un’agenda fitta. Con la Memoria storica e l’Unione dei Comuni , per dare un riscontro sul territorio, abbiamo deciso di invitare una personalità che avesse peso nei confronti di questo genere letterario e abbiamo deciso di dare un riconoscimento a Stefano Tura, conduttore radiofonico con all’attivo 300 puntate del programma ReNoir. Hanno funzionato bene i laboratori di scrittura creativa proposti, sui quali abbiamo spostato il focus».

Da parte sua Serafino Oppo, presidente dell’Unione del Guilcier si giustifica così: “Purtroppo non abbiamo in bilancio le risorse per dar corso a queste iniziative e le uniche somme che si riesce a trovare sono quelle dell’avanzo di amministrazione, che va applicato entro l’anno. Le tempistiche non possono essere diverse. È già un miracolo che per due anni siamo riusciti a proporre il Premio e comunque ritengo che non sia andata così male. Questo è un concorso che sta nascendo e piano piano di stabilizzerà, sempre che i nuovi amministratori decidano di portarlo avanti”. Per la sezione romanzi inediti primo classificato Mauro Ursino, docente universitario e scrittore e secondo Stefano di Sarra, generale dell’esercito in congedo.

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