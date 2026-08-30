Premio Fregula d'oro  all'hotel Orlando in memoria di Maria 

Prestigioso riconoscimento per l’Hotel Orlando di Villagrande, nel cuore del bosco secolare di querce di Santa Barbara. La struttura della famiglia Lecca ha ricevuto la Fregula d’Oro, premio enogastronomico e culturale dedicato alle eccellenze della Sardegna, ideato dal giornalista ed editore Giorgio Ariu e promosso da Sardegna a Tavola insieme a GIA Editrice.

Il riconoscimento è stato consegnato sabato a Pietrina e Caterina Lecca, proprietarie dell’hotel. Un momento particolarmente significativo, perché il premio è stato dedicato alla memoria della sorella Maria Argentina, scomparsa lo scorso 14 agosto. «Per noi questo riconoscimento rappresenta molto più di una celebrazione – hanno spiegato – è un tributo alla nostra storia familiare e all’impegno che Maria ha dedicato alla Sardegna, alla sua cucina e alle sue tradizioni. Ha saputo trasformare la semplicità in cultura e la tradizione in identità, unendo passione, eleganza e profondo amore per la nostra terra», hanno ricordato le sorelle.

La Fregula d’Oro celebra dunque non solo la cucina dell’Hotel Orlando, ma anche un percorso familiare costruito negli anni attorno alla valorizzazione dei sapori autentici dell’Ogliastra. Un riconoscimento che, quest’anno, assume un significato ancora più profondo e diventa un omaggio alla figura di Maria Argentina, alla sua «presenza discreta e luminosa».

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