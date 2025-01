Premio fotografico alla bibliotecaria 

Va alla bibliotecaria Emanuela Porcu il primo premio del concorso fotografico “Giuseppe Luigi Cocco” inserito nella manifestazione Su Logu Nostu a Samatzai. Il tema del contest era “vivere a Samatzai”: ai partecipanti è stato richiesto di inviare degli scatti che rappresentassero la vita all’interno del paese.

Lo scatto di Porcu ritrae Chiara Pillolla, che vive nella Comunità Alloggio Caterina Ecca, durante un evento culturale per gli ospiti della struttura. «Nello scatto, che ho scelto di fare in bianco e nero per dare un senso di ricordo, ho voluto rappresentare il senso di comunità» racconta Porcu.

La bibliotecaria quando è stato pubblicato il concorso, ha subito pensato che il suo scatto rispondesse al tema. «Questo scatto rappresenta per me la possibilità di coinvolgere gli anziani in attività culturali» chiude la vincitrice. (y. m.)

