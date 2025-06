Premio Forum Traiani: ecco poeti, narratori e saggisti 

Il Premio Forum Traiani ha scelto i suoi finalisti che si aggiudicheranno la vittoria dopo un’attenta scrematura della giuria che annuncerà i vincitori entro la fine del mese. Ma vediamo subito i prescelti divise per categoria.

Per la sezione Narrativa edita: Vito Di Battista, “Il buon uso della distanza” (Gallucci Editore); Laura Lanza, “Il peso della Galena. La storia della famiglia Sanna” (Rossini Editore); Alessandra Pagano, “La fodera del cappotto” (Transeuropa); Francesco Scaramozzino, “Il significato della Luna” (Pietro Macchione Editore) e Diego Zilio, “Tempo di distruggere. Omaggio a Ennio Flaiano” (Castelvecchi, 2024). Per la sezione Saggistica edita: Paolo Cherchi, “Le meraviglie di Eco” (Milella, 2024); Valeria Deplano e Alessandro Pes, “Storia del colonialismo italiano. Politica, cultura e memoria dall’età liberale ai nostri giorni” (Carocci); Eloisa Morra, “La lente di Gadda” (Electa); Laura Pasquini, “Il diavolo. Storia iconografica del male” (Carocci); Niccolò Scaffai, “Poesie e critica nel Novecento. Da Montale a Rosselli” (Carocci) e Giulia Siviero, “Fare femminismo” (Nottetempo). Per la sezione Poesia edita: Geminiano Bernardi, “Una contrastata speranza” (Transeuropa); Elena Ana Circei, “Ouverture dell’oltre” (Temperino Rosso edizioni); Stefano Dal Bianco, “Paradiso” (Garzanti); Sergio Gregorin, “Tamisar l’ànema” (Consorzio Culturale del Monfalconese, 2022); Giorgio Rafaelli, “Il colore basso di un saluto” (Arcipelago Itaca) e Andreina Trusgnach Cekova, “L’altalena che non c’era” (TT Edizioni).

