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Il concorso.
26 settembre 2026 alle 00:31

Premio enoletterario Vermentino, la sfida di cinque autori tra noir, vino e letteratura 

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Una cinquina che conferma la vocazione della manifestazione a intrecciare letteratura, cultura del vino e valorizzazione dei territori. Così il Premio Enoletterario Vermentino celebra la sua 10ª edizione segnato da una nuova fase, sempre più orientata a coinvolgere lettori, giovani e regioni attraverso un dialogo tra libri, vino e nuove forme di narrazione.

I finalisti selezionati tra oltre trenta opere: Come sale sulla pelle di Anna Pavignano (Piemme); Nate dalla tempesta di Alessia Coppola (Fazi Editore); Il cuoco giapponese di Lucia Visonà (Einaudi); Per un’ora d’amore di Piergiorgio Pulixi (Rizzoli), noir psicologico tra segreti, ossessioni e desiderio di giustizia; Prima che scada il tempo di Paolo Massobrio (Golosario&Golosaria). Intanto c’è già un vincitore. Per la narrativa straniera il riconoscimento è andato a Altrove a Sud di Robert V. Camuto (Edizioni Ampelos), reportage narrativo dedicato al Mezzogiorno italiano e al rapporto tra vino, cibo, paesaggio e identità. Mattatrice della cerimonia conclusiva, il 10 ottobre al Museo Archeologico di Olbia, l’attrice e scrittrice Clizia Fornasier.

Nato nel 2017, il concorso è promosso dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna in collaborazione con i Comuni di Olbia e Castelnuovo Magra, Unioncamere e, dal 2024, affiancato dal Comitato di sviluppo del Premio e dall’Associazione Librai Italiani.

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