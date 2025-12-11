VaiOnline
12 dicembre 2025 alle 00:33

Premio Elisa Nivola Domani il galà al Teatro Doglio 

Domani, alle 21, il Teatro Doglio (Via Logudoro 32) di Cagliari sarà il palcoscenico della I edizione del Premio Elisa Nivola, un nuovo e significativo riconoscimento istituito con l’obiettivo di onorare e mantenere viva l’eredità di Elisa Nivola, universalmente riconosciuta come la più importante pedagogista sarda del Novecento.

I nomi

Per questa prima edizione sono state individuate nove personalità di spicco che si sono dimostrate capaci di innovare radicalmente nei rispettivi campi, portando avanti lavori che aprono nuove prospettive di lettura. Il professore emerito Luigi Ferrajoli verrà insignito per la sezione Ricerca, grazie al suo fondamentale contributo al pensiero giuridico e filosofico e per la Musica sarà premiato Moses Concas. Il riconoscimento per la sezione Poesia verrà assegnato ad Alberto Contu, per la sua capacità di forgiare un linguaggio lirico distintivo e innovativo, mentre per la sezione Sociale verrà premiato Gabriele Pao-Pei Andreoli, per la sua visione strategica e la capacità di tessere reti internazionali. Il premio per l’Arte verrà assegnato a Caterina Lai, artista che ha saputo distinguersi per l’originalità delle sue espressioni, e per l'Imprenditoria a Giovanni Porcu, fondatore del rinomato marchio Doppio Malto, esempio di successo e innovazione. Per la categoria Sport verrà premiato Angelo Binaghi, figura di spicco nel panorama sportivo nazionale, mentre per il Giornalismo verrà riconosciuta l'acuta penna di Elvira Serra. Un importante premio alla carriera per la sezione Danza verrà inoltre assegnato a Donatella Padiglione.

Sara Marci
