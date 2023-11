Premio Donna di Scienza a Serena Sanna  

Assegnato a Serena Sanna, dirigente dell’Istituto di Ricerca genetica e biomedica di Cagliari il Premio Donna di Scienza 2023 istituito da ScienzaSocietàScienza «per la brillante attività di ricerca testimoniata da centinaia di pubblicazioni scientifiche nel campo della biomedicina unita ad encomiabili attività di divulgazione della scienza; per la modernità della sua scelta come ricercatrice che unisce i valori della Matematica a quelli della Biomedicina, sottolineando come la contaminazione di discipline differenti possa essere la base di scoperte e innovazione per uno sviluppo sostenibile della conoscenza; per aver vinto, nel 2022, uno Starting Grant dell’European Research Council, contribuendo così come donna di scienza all’innovazione e allo sviluppo della Sardegna ».

Il Premio, che intende offrire un riconoscimento a figure femminili che abbiano contribuito a dare prestigio e avanzamenti alla Sardegna in campo scientifico, è stato consegnato ieri a Cagliari nel corso della giornata di chiusura del Cagliari Festival Scienza. Assegnati anche il Premio Donna di Scienza Giovani alla ricercatrice Ambra Demontis e il Premio Speciale alla giornalista scientifica Silvia Rosa Brusin, volto storico del Tg Leonardo della Rai.Il premio Donna di Scienza è organizzato in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, l’Inaf e l’Osservatorio astronomico di Cagliari, la sezione di Cagliari dell’Infn, la sede di Cagliari dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune .

