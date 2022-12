«Premio Dessì, salviamo l’edizione 2023» 

La prossima riunione è prevista per mercoledì 4 gennaio. Attualmente, il consiglio direttivo è formato da sette componenti, oltre al presidente ci sono due rappresentanti della maggioranza in Consiglio (la vice presidente Giuditta Sireus e il sindaco Federico Sollai), un rappresentante dell’opposizione (Marta Cabriolu), due rappresentati della Regione (Stefano Mais e Rachele Meloni) e il figlio dello scrittore, Francesco Dessì Fulgheri. «Ci tengo a precisare che – prosegue il sindaco – il presidente della Fondazione è ancora l’avvocato Antonello Angioni. Sono infatti inesatte le dimissioni del presidente annunciate inopportunamente dalla consigliera Cabriolu l’altro ieri durante il Consiglio comunale, ma ha invece rimesso il mandato nelle mani del direttivo – con un atto di responsabilità – affinché si potesse stimolare una discussione costruttiva, libera e speriamo serena». Il presidente Angioni, nella stessa e-mail con cui ha convocato la riunione, ha anche revocato la delega alla vice presidente Sireus.

Come ho già dichiarato in un precedente Consiglio comunale, sono convinto che sia il caso di far rientrare la discussione all'interno della Fondazione e del suo direttivo – spiega Sollai –. Si è parlato e si è discusso durante il Consiglio comunale delle possibili motivazioni, ci si è rivolti accuse reciproche: penso sia il momento di chiarirsi con i diretti interessati, come ho fatto io non appena ho ricevuto via e-mail la comunicazione del presidente, dando la mia totale disponibilità nel trovare insieme le possibili soluzioni». Sulle dimissioni di massa della Giuria di qualità del premio Dessì, aggiunge: «Il presidente Angioni ha avuto dall’intero direttivo mandato di interloquire con i componenti della Giuria e con la professoressa Dolfi, e ci informerà sulle loro dichiarazioni in occasione della imminente riunione del direttivo».

Sul clima teso nella Fondazione Dessì e sul futuro del premio letterario, all’indomani dell’annuncio del presidente dell’ente Antonello Angioni di voler rimettere il mandato nelle mani del consiglio direttivo, interviene il sindaco Federico Sollai.

Il mandato

Il futuro

«La riunione di mercoledì è stata convocata soprattutto per trovare la soluzione affinché si possa tenere l’edizione 2023 del premio Dessì, ed è con questo spirito che ognuno di noi lavorerà, affinché si possa confermare il successo delle passate edizioni», auspica Sollai. Che conclude con una riflessione: «Sono profondamente amareggiato e dispiaciuto di questa situazione, che mai avrei voluto accadesse. La reazione a catena che si è venuta a creare ha leso la sensibilità di molti, minato un ente, e un evento, che rappresentano un patrimonio e il simbolo di Villacidro e che danno lustro al nostro paese anche fuori dai confini regionali. Una cosa è certa: metterò a disposizione ogni mia energia e do la mia piena disponibilità affinché si possa trovare una via d'uscita a questa situazione, che sta danneggiando soprattutto Villacidro e la Fondazione».

